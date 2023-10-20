Тотти высказался о том, как изменился футбол за последние годы

Бывший игрок «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением об изменениях в футболе.

Знаменитый экс-полузащитник на протяжении всей своей карьеры представлял цвета «Ромы», за первую команду которой выступал с 1993 по 2017 год.

«Конечно, я всегда любил футбол, но для меня очевидно, что сейчас это совсем не та игра, в которую играл я. В наше время было больше командного духа, больше борьбы, а теперь всё чаще заботятся о телосложении. Многое поменялось.

Что касается десятого номера, под которым я выступал, то раньше он был более культовым. Я бы не сказал, что это полностью утратило актуальность, но теперь «десятка» на спине – это такой же номер, как и остальные», – цитирует Football Italia Тотти.