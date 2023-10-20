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Чемпионат Италии. Серия А

Тотти высказался о том, как изменился футбол за последние годы

20 Октября 2023 • 22:36 Комментировать
Рома
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Монца
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22.10 13:30

Бывший игрок «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением об изменениях в футболе.

Знаменитый экс-полузащитник на протяжении всей своей карьеры представлял цвета «Ромы», за первую команду которой выступал с 1993 по 2017 год.

«Конечно, я всегда любил футбол, но для меня очевидно, что сейчас это совсем не та игра, в которую играл я. В наше время было больше командного духа, больше борьбы, а теперь всё чаще заботятся о телосложении. Многое поменялось.

Что касается десятого номера, под которым я выступал, то раньше он был более культовым. Я бы не сказал, что это полностью утратило актуальность, но теперь «десятка» на спине – это такой же номер, как и остальные», – цитирует Football Italia Тотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Франческо Тотти
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