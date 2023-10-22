Моуринью: «Присутствие Лукаку меняет всё»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о важности нападающего Ромелу Лукаку.

Арендованный у «Челси» бельгиец забил семь голов в восьми матчах за римлян в текущем сезоне. По словам Моуринью, вклад Лукаку определяется не только количеством забитых им мячей, но и игрой партнёров по атаке.

«Нынешняя версия «Ромы» – самая сильная за последние годы, когда все игроки доступны. Лукаку меняет всё: в прошлом сезоне Белотти не забил ни одного гола в Серии А, а сейчас на его счету уже три гола», – цитирует Football Italia Моуринью.

Примечательно, что два из трёх голов Андреа Белотти, о которых говорил португалец, были забиты ещё до прихода Ромелу Лукаку.