Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Присутствие Лукаку меняет всё»

22 Октября 2023 • 02:07 Комментировать
Рома
...
Монца
1 1.70 X 3.85 2 5.20
Через 10 ч. 57 мин.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о важности нападающего Ромелу Лукаку.

Арендованный у «Челси» бельгиец забил семь голов в восьми матчах за римлян в текущем сезоне. По словам Моуринью, вклад Лукаку определяется не только количеством забитых им мячей, но и игрой партнёров по атаке.

«Нынешняя версия «Ромы» – самая сильная за последние годы, когда все игроки доступны. Лукаку меняет всё: в прошлом сезоне Белотти не забил ни одного гола в Серии А, а сейчас на его счету уже три гола», – цитирует Football Italia Моуринью.

Примечательно, что два из трёх голов Андреа Белотти, о которых говорил португалец, были забиты ещё до прихода Ромелу Лукаку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Ромелу Лукаку Андреа Белотти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА МОНЦА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Торино Торино
Интер Милан Интер Милан
0
3
25.00 6.40 1.17
Видео
Окончен
Сассуоло Сассуоло
Лацио Лацио
0
2
2.80 3.60 2.50
Видео
22.10.23 в 13:30
Рома Рома
Монца Монца
1.73 3.80 5.20
Видео
22.10.23 в 16:00
Болонья Болонья
Фрозиноне Фрозиноне
1.68 4.00 5.40
Видео
22.10.23 в 16:00
Салернитана Салернитана
Кальяри Кальяри
2.55 3.30 2.95
Видео
22.10.23 в 19:00
Аталанта Аталанта
Дженоа Дженоа
1.59 4.30 6.00
Видео
22.10.23 в 21:45
Милан Милан
Ювентус Ювентус
2.25 3.25 3.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
02:07 · Италия. Серия А
Моуринью: «Присутствие Лукаку меняет всё»
01:18 · Италия. Серия А
​Балотелли упрашивает Спаллетти пригласить его в сборную Италии
01:06 · Италия. Серия А
Дель Пьеро: «Цифры не врут, итальянский чемпионат стал скучным»
01:05 · Италия. Серия А
Маркус Тюрам отреагировал на сравнения с Ибрагимовичем
21 Октября
23:52 · Италия. Серия А
«Лацио» уверенно обыграл «Сассуоло»
23:08 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на топ-защитника с ценником в 60 млн евро слухи
22:11 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги – о победе над «Торино»: «У меня были опасения, но игроки справились»
21:29 · Италия. Серия А
​Милан – Ювентус: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии – 22 октября 2023
21:13 · Италия. Серия А
Зоммер сыграл «на ноль» в 6 из 9 первых матчей в Серии А – ранее это удавалось только двум вратарям с 1994 года
20:57 · Италия. Серия А
«Интер» разгромил «Торино» во втором тайме
20:53 · Италия. Серия А
Лаутаро забил 11 голов в Серии А – второй показатель в топ-5 лигах
18:30 · Италия. Серия А
«Торино» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
17:56 · Италия. Серия А
Дубль Кварацхелии помог «Наполи» разобраться с «Вероной»
17:55 · Италия. Серия А
​«Интер» озвучил состав на матч против «Торино»
15:45 · Англия. Премьер-лига
​Пиоли – о Тонали: «Мы были удивлены и шокированы»
Все новости
Рекомендуем