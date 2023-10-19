​Моуринью: «Я бы не ждал даже Марадону»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий по поводу своего подхода к тренировочному процессу.

«Если тренировка назначена на 10 утра, я начинаю её в 10 утра. Я не жду ни минуты. Даже если вы Марадона, я бы не ждал. Команда – это самое главное, даже если ты лучший игрок в мире. Каждый должен соблюдать правила и проявлять уважение», - слова Моуринью приводит на своих страницах TuttoSport.

«Рома» на текущий момент занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда Жозе Моуринью проведёт в воскресенье, 22 октября, - против «Монцы» на своём поле.