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Залевски планирует судиться из-за клеветы в адрес игрока о ставочной деятельности

19 Октября 2023 • 23:59 Комментировать
Рома
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Монца
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22.10 13:30

Польский полузащитник «Ромы» Никола Залевски планирует судиться с журналистом Фабрицио Короной за ложную информацию об игроке «волков».

Ранее инсайдер сообщал, что вингер римского клуба причастен к скандалу о ставочной деятельности, однако источник Короны во вторник, 17 октября, признался, что выдумал информацию о Залевски.

«Наш клиент исключает любую, даже минимальную, причастность. Нам было дано поручение действовать в любой инстанции против тех, кто нанес ущерб имени, имиджу и репутации Залевски», — рассказали адвокаты 21-летнего футболиста.

Напомним, что ранее сообшалось о причастности не менее 10 футболистов, среди которых вину уже признали Николо Фаджоли и Сандро Тонали.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Никола Залевски
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