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Чемпионат Италии. Серия А

Игрок «Ромы» подозревается в совершении ставок слухи

13 Октября 2023 • 18:18 Комментировать
Рома
...
Монца
22.10 13:30

Полузащитник «Ромы» и сборной Польши Никола Залевски стал ещё одним футболистом, который подозревается в ставках. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Фабрицио Корону.

Напомним, ранее уже три игрока были заподозрены в ставках на футбольные события, в их числе оказались полузащитники Николо Фаджоли («Ювентус»), Сандро Тонали («Ньюкасл») и Николо Дзаньоло («Астон Вилла»).

По информации СМИ, Тонали и Дзаньоло признались, что использовали нелегальные конторы, но не для совершения ставок, а для игры в покер.

Добавим, что после дачи показаний оба футболиста покинули расположение сборной Италии и отправились в свои клубы.

Тонали и Дзаньоло покинули расположение сборной Италии после допроса в полиции — игроки подозреваются в ставках

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Никола Залевски
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