Полузащитник «Ромы» и сборной Польши Никола Залевски стал ещё одним футболистом, который подозревается в ставках. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Фабрицио Корону.

Напомним, ранее уже три игрока были заподозрены в ставках на футбольные события, в их числе оказались полузащитники Николо Фаджоли («Ювентус»), Сандро Тонали («Ньюкасл») и Николо Дзаньоло («Астон Вилла»).

По информации СМИ, Тонали и Дзаньоло признались, что использовали нелегальные конторы, но не для совершения ставок, а для игры в покер.

Добавим, что после дачи показаний оба футболиста покинули расположение сборной Италии и отправились в свои клубы.