«Рома» поддержала Залевского и Эль-Шаарави после обвинений в ставочной деятельности

Пресс-служба «Ромы» поддержала Николу Залевского и Стефана Эль-Шаарави на фоне обвинений в ставочной деятельности.

«В ответ на недавние слухи о предполагаемой причастности некоторых игроков клуба в расследовании по делу о футбольных ставках, «Рома» выражает полную поддержку Николе Залевскому и Стефану Эль-Шаарави, которые стали объектом спекуляций, наносящих ущерб репутации», - приводится в официальном заявлении клуба.

Напомним, что другими подозреваемыми по делу стали Николо Фаджоли, Сандро Тонали и Николо Дзаньоло. Игроки «Ювентуса» и «Ньюкасла» признали свою причастность к ставкам.