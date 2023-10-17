Форвард «Ромы», вероятно, делал ставки на трибуне «Стадио Олимпико»

Иранский форвард «Ромы» Сердар Азмун, вероятно, ставил на скачки лошадей, когда находился на трибуне «Стадио Олимпико» во время матча своего клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Корона.

Тем не менее, экс-нападающего «Зенита» за это точно не накажут. Всё потому, что делал он ставки не на футбол, а на другой вид спорта – поэтому никаких расследований в отношении иранца не ведётся.

Ранее игрока туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли отстранили на семь месяцев из-за его ставочной деятельности.