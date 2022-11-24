Другой итальянский клуб готов арендовать у «Аталанты» Бога с правом выкупа

Полузащитник «Аталанты» Жереми Бога зимой может перебраться в другую команду из итальянской Серии А. По информации от журналиста Николо Скиры в социальных сетях, ивуариец интересен «Фиорентине». Команда Винченцо Итальяно готова арендовать футболиста с правом выкупа.

Ранее стало известно, что Бога вместе с Русланом Малиновским не входят в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини, который уже не раз критиковал игроков публично. Летом появлялись слухи о возможном переходе Бога в «Лестер», но сделка так и не продвинулась с мёртвой точки.

На счету Бога всего 6 матчей в нынешнем розыгрыше Серии А, где игрок не отметился ни одним результативным действием.