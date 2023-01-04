Шикарный гол Миранчука принёс «Торино» лишь ничью, а «Аталанта» совершила камбэк в гостях у «Специи»

Завершились ещё два матча 16-го тура чемпионата Италии. «Торино» сыграл вничью с «Вероной», а «Аталанта» смогла уйти от поражения в гостях у «Специи».

«Торино» и «Верона» смогли забить друг другу по разу. Гости вышли вперёд в первом тайме, но «быки» отыгрались после перерыва. Автором гола стал российский полузащитник Алексей Миранчук, который нанёс шикарный удар со средней дистанции в правую «девятку».

«Торино» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, а «Верона» остаётся на последней строчке.

«Специя» была близка к сенсационной победе над «Аталантой». Хозяева после первого вели с разницей в два мяча, но гости отыгрались, причём второй гол забили уже в компенсированное ко второму тайму время - 2:2. «Аталанта» поднялась на шестое место, а «Специя» остаётся 17-й.