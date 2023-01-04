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Чемпионат Италии. Серия А

Шикарный гол Миранчука принёс «Торино» лишь ничью, а «Аталанта» совершила камбэк в гостях у «Специи»

04 Января 2023 • 18:30 Комментировать
Торино
1:1
Верона
окончен

Завершились ещё два матча 16-го тура чемпионата Италии. «Торино» сыграл вничью с «Вероной», а «Аталанта» смогла уйти от поражения в гостях у «Специи».

Протокол игры  
Торино1:1Верона
  45'Джурич Милан II (0:1)
(1:1) Миранчук Алексей64'  
Милинкович-Савич ВаняДжиджи КоффиШуурс Перр  89'Родригес РикардоЛазаро ВалентиноВойвода МергимРиччи Самуэле 89' (Линетти Кароль ( 89') Лукич СашаМиранчук АлексейРадоньич Неманья 65' (Санабрия Антонио ( 65') Влашич Никола
Запасные: Бериша ЭтритГинейтис ГвидасДембеле АлиСек ДембаБайейе БрайанДжемелло ЛукаАдопо НдариКарамо ЯннЗима Давид
Монтипо ЛоренцоЧеккерини ФедерикоХиен ИсакДавидович Павел  90'Депаоли Фабио 86' (Хрустич Айдин ( 86') Дойг ДжошЛазович Дарко 81' (Терраччано Филиппо ( 81') Сулемана Ибрахим 72' (Верди Симоне ( 72') Тамез АдриенКаллон Яя 72' (Илич Иван ( 72') Джурич Милан II
Запасные: Берарди АлессандроМаньяни ДжанджакомоПикколи РобертоАнри ТомаКоппола ДиегоВелозу МигельПерилли СимонеГюнтер КорайХуан Кабаль
04 января. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

«Торино» и «Верона» смогли забить друг другу по разу. Гости вышли вперёд в первом тайме, но «быки» отыгрались после перерыва. Автором гола стал российский полузащитник Алексей Миранчук, который нанёс шикарный удар со средней дистанции в правую «девятку».

«Торино» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, а «Верона» остаётся на последней строчке.

Протокол игры  
Специя2:2Аталанта
(1:0) Гьяси Эммануэль8'  
(2:0) Нзола М'Бала31'  
  77'Хёйлунн Расмус (2:1)
  90'Пашалич Марио (2:2)
Зут Йерун 17' (Зовко Петар ( 17') Амьен-Аду КельвенКивёр Якуб  49'Николау Димитрис  83'Хольм ЭмильРеца Аркадиуш 67' (Мальдини Даниэль ( 67') Бурабия МехдиАмпаду Этан  57' 78' (Коваленко Виктор ( 78') Бастони Симоне 78' (Экдаль Альбин ( 78') Нзола М'Бала 67' (Моутинью Жоау ( 67') Гьяси Эммануэль
Запасные: Кальдара МаттиаБек Юлиус ЭскелундАгудело КевинСанка ЛеандруСала ЯкопоЭллертссон Микаэль-ЭгильСтрелец ДавидХристов ПеткоФеррер Сальвадор
Спортьелло МаркоТолой РафаэлПаломино ХосеСкальвини Джорджио 82' (Малиновский Руслан ( 82') Меле Йоаким 57' (Дзаппакоста Давиде ( 57'  58') Руджери МаттеоДе Рон МартенЭдерсон Хонорато 57' (Пашалич Марио ( 57') Копмейнерс Тëн  86'Лукман Адемола  45' 57' (Муриэль Луис ( 57') Сапата Дуван 29' (Хёйлунн Расмус ( 29')
Запасные: Цортеа НадирБога ЖеремиХатебур ХансДжимсити БератБертини ТоммазоОколи МемеСоппи БрэндонРосси Франческо
04 января. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).

 

«Специя» была близка к сенсационной победе над «Аталантой». Хозяева после первого вели с разницей в два мяча, но гости отыгрались, причём второй гол забили уже в компенсированное ко второму тайму время - 2:2. «Аталанта» поднялась на шестое место, а «Специя» остаётся 17-й.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Верона Аталанта Алексей Миранчук Специя
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