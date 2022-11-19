Малиновский и Бога не входят в планы Гасперини и могут покинуть «Аталанту» уже зимой

Полузащитники «Аталанты» Руслан Малиновский и Жереми Бога не входят в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини. По информации от журналиста Николо Скиры, в связи с этим, оба футболиста могут покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Ранее ходили слухи, что Малиновский может перейти в «Тоттенхэм», где его не против видеть главный тренер Антонио Конте. Бога тоже может оказаться в Английской премьер-лиге, так как у него есть вариант с «Лестером». Сам француз является воспитанником лондонского «Челси».

В нынешнем сезоне Малиновский забил один гол и отдал две результативные передачи в чемпионате Италии. На счету Бога нет результативных действий в 6 матчах Серии А.