«Специя» не хочет продавать Кивиора зимой

«Специя» не намерена продавать польского защитника Якуба Кивиора в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, руководство итальянского клуба собирается сохранить 22-летнего футболиста до конца текущего сезона, чтобы продать его летом за 15-20 миллионов евро. В услугах игрока сборной Польши заинтересованы «Ювентус» и «Милан».

Действующий контракт Кивиора со «Специей» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне поляк провёл в составе итальянской команды 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями.