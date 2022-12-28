Дом Демирала ограбили, пока защитник улетел отдохнуть в Турцию

Дом центрального защитника «Аталанты» и сборной Турции Мериха Демирала стал жертвой ограбления. Во время того как турок с семьёй уехал к себе на родину, в его дом в Италии ворвались воры и украли ценные вещи, пишет Goal.com.

Из дома футболиста исчезли некоторые ценные предметы, драгоценности, а также крупная сумма денег. Итальянская полиция продолжает расследование, а семья Демирала пока ещё не вернулась из Турции в Италию.

Бергамаски выкупили «Демирала» у «Ювентуса» летом 2022 года, клуб заплатил «старой синьоре» за игрока 20 млн евро. В текущем сезоне у турка 13 матчей и один гол в Серии А, а также два матча и один гол за сборную Турции в Лиге наций УЕФА.