«Аталанта» забила десять голов в товарищеском матче

«Аталанта» из Серии А неплохо повеселилась под конец 2022 года, разгромив в товарищеском матче итальянский клуб Серии Д «Крема». Матч состоялся сегодня вечером и завершился со счётом 10:1.

Покер сопернику забил форвард Дуван Сапата, дубль у Луиса Муриэля, по голу забили Руслан Малиновский, Марио Пашалич, Давиде Дзаппакоста и Джорджио Скалвини.

Сейчас у бергамасков в чемпионате Италии шестое место в турнирной таблице и 27 очков после 15 сыгранных встреч.

4 января «Аталанта» сыграет первый после перерыва на чемпионат мира матч в Серии А – клуб отправится в гости к «Специи».

Отметим, что в этом году бергамаски не играют в еврокубках.