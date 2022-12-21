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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» и «Болонья» интересуются левым защитником «Лацио» Фаресом

21 Декабря 2022 • 23:11 Комментировать
Специя
...
Аталанта
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04.01 16:30

Алжирский и французский левый защитник «Лацио» Мохаммед Фарес близок к тому, чтобы покинуть стан римлян уже в грядущем январе. Информацией в соцсетях делится журналист Николо Скира.

Известно, что левым 26-летним защитником как минимум интересуются два клуба – «Аталанта» и «Болонья». Игрок способен закрыть всю левую бровку на поле.

В 2022 году алжирец, судя по всему, ещё не играл. В начале года мы рассказывали о неудачной аренде Фареса в «Торино», где он получил серьёзную травму на первой тренировке.

Контракт Фареса и «Лацио» действует до 30 июня 2025 года, а стоит игрок, по версии портала Transfermarkt, 3,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Лацио Аталанта Мохамед Фарес
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