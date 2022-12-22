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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» оценивает Скальвини в 50-60 миллионов евро

22 Декабря 2022 • 10:44 Комментировать
Специя
...
Аталанта
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04.01 16:30

«Аталанта» повесила ценник на своего талантливого защитника Джорджо Скальвини, которым интересуются многие топ-клубы. По информации от La Gazzetta dello Sport, команда Джан Пьеро Гасперини согласится отпустить 19-летнего футболиста за сумму в районе 50-60 миллионов евро.

В начале сезона ходили слухи, что Скальвини находится на радаре у «Манчестер Сити». Сейчас же самый предметный интерес приписывают миланскому «Интеру», который якобы рассматривает возможность купить Джорджо следующим летом на замену Милану Шкриньяру.

Скальвини проводит свой второй полноценный сезон в Серии А. В нынешней кампании на его счету один гол в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джорджо Скальвини
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