«Аталанта» оценивает Скальвини в 50-60 миллионов евро

«Аталанта» повесила ценник на своего талантливого защитника Джорджо Скальвини, которым интересуются многие топ-клубы. По информации от La Gazzetta dello Sport, команда Джан Пьеро Гасперини согласится отпустить 19-летнего футболиста за сумму в районе 50-60 миллионов евро.

В начале сезона ходили слухи, что Скальвини находится на радаре у «Манчестер Сити». Сейчас же самый предметный интерес приписывают миланскому «Интеру», который якобы рассматривает возможность купить Джорджо следующим летом на замену Милану Шкриньяру.

Скальвини проводит свой второй полноценный сезон в Серии А. В нынешней кампании на его счету один гол в чемпионате.