«Аталанта» установила высокую цену на 19-летнего Скальвини

Клуб итальянской Серии А «Аталанта» в преддверии открытия зимнего трансферного окна установил цену на 19-летнего защитника Джорджо Скальвини.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Tuttomercatoweb, клуб из Бергамо хочет получить за молодого футболиста 40 миллионов евро.

За талантливым и перспективным защитником следят как в Италии, так и в остальной Европе. В число клубов, заинтересованных в Скальвини, входят «Ювентус», «Интер», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Бавария».

В данный момент «Аталанта», имея в своём активе 27 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.