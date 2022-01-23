«Рома» трижды отметилась в воротах «Эмполи» в течение четырёх минут

«Рома» в кои-то веки проводит невероятно уверенный поединок под руководством Жозе Моуринью – римляне еще в первом тайме решили все вопросы в противостоянии с «Эмполи» на выезде, забив четыре гола.

Примечательно, что три взятия ворот пришлись на временной отрезок в четыре минуты. Серию открыл защитник Джанлука Манчини на 33-й минуте, а продолжили ее полузащитник Сержиу Оливейра (35-я) и плеймейкер Николо Дзаньоло (37-я).

Проследить за тем, удастся ли «волкам» отметиться еще какими-то уникальными достижениями, можно на сайте Liveresult.ru, где Вашему вниманию будет доступна текстовая онлайн-трансляция второй половины встречи.