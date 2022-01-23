«Он должен забивать в каждой игре»: Моуринью подшутил над набравшим форму Абрахамом

«Роме» удалось одержать победу над «Эмполи» в выездном матче и сохранить шансы на борьбу за место в лидирующей группе турнирной таблицы Серии А. Наставник римлян Жозе Моуринью прокомментировал выступление своих подопечных, забивших четыре гола еще в первом тайме.

«Это отличный результат для нас, учитывая, как закончились другие поединки конкурентов. Мы хорошо подготовились, во втором тайме намеренно сбросили темп, чтобы лучше контролировать мяч. Также я доволен Оливейрой, он здорово принимает решения на поле. Дубль Абрахама? Он должен забивать в каждой игре», - с улыбкой на лице ответил Моуринью на вопрос журналиста на послематчевой пресс-конференции.