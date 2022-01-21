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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Ромы» близок к переходу в «Салернитану»

21 Января 2022 • 15:23 Комментировать
Наполи
...
Салернитана
1.16 8.20 15.00
23.01 17:00

Защитник «Ромы» Федерико Фасио близок к переходу в «Салернитану». По информации Football Italia, игрок присоединиться к новой команде уже в ближайшее время. Контракт футболиста с «Ромой» заканчивается летом 2022 года, из-за этого римляне не стали требовать у «Салернитаны» денежной компенсации.

Отметим, что Жозе Моуринью по прибытию в «Рому» сразу дал понять Фасио, что игрок не входит в его планы на ближайший сезон. В этой кампании Федерико ни разу не появился на поле в чемпионате Италии.

Ранее Фасио выступал за «Севилью» и лондонский «Тоттенхэм». В составе испанского клуба Фасио дважды становился обладателем Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Федерико Фасио Салернитана
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