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Чемпионат Италии. Серия А

Абрахам установил рекорд трёхочковой эры для английских футболистов в Италии

23 Января 2022 • 22:34 Комментировать
Эмполи
2:4
Рома
окончен

Тэмми Абрахам забил свой девятый гол в составе «Ромы», ему удалось отличиться в гостевом матче с «Эмполи», в котором Тэмми открыл счет в середине первого тайма. Таким образом, Абрахам установил своеобразное достижение для английских футболистов - с сезона 1994/1995, когда за победу в Италии стали давать не два, а три очка, еще никому из английских футболистов не удавалось забить больше восьми голов за сезон.

Абрахам, выступающий за «Рому» с лета прошлого года, обновил статистическое достижение, а его команда поднялась на шестое место в турнирной таблице. Ранее Тэмми выступал в лондонском «Челси», а также в «Бристоль Сити», «Суонси Сити» и «Астон Вилле».

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Рома Тэмми Абрахам
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окончен Торино 1:1 Сассуоло 2.10 3.50 3.45
окончен Эмполи 2:4 Рома 4.05 4.00 1.80
Идет 72 минута Милан 0:0 Ювентус 3.05 2.20 3.60
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