Абрахам установил рекорд трёхочковой эры для английских футболистов в Италии

Тэмми Абрахам забил свой девятый гол в составе «Ромы», ему удалось отличиться в гостевом матче с «Эмполи», в котором Тэмми открыл счет в середине первого тайма. Таким образом, Абрахам установил своеобразное достижение для английских футболистов - с сезона 1994/1995, когда за победу в Италии стали давать не два, а три очка, еще никому из английских футболистов не удавалось забить больше восьми голов за сезон.

Абрахам, выступающий за «Рому» с лета прошлого года, обновил статистическое достижение, а его команда поднялась на шестое место в турнирной таблице. Ранее Тэмми выступал в лондонском «Челси», а также в «Бристоль Сити», «Суонси Сити» и «Астон Вилле».