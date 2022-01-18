Игрок «Ромы» может перейти в «Галатасарай»

Полузащитник «Ромы» Амаду Диавара в ближайшее время может стать игроком «Галатасарая». По сообщениям турецких источников, 24-летний футболист не входит в планы главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

Отметим, что ранее агент Диавара публично раскритиковал Моуринью за то, что португалец якобы создает неблагоприятную атмосферу в команде. Контракт Диавара с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года.

На данный момент футболист находится в расположении сборной Гвинеи на Кубке Африки. В ближайшие дни «Рома» будет готова выслушать предложения по игроку. В этом сезоне Диавара лишь четырежды появлялся на поле в Серии А. В этих матчах он не смог совершить ни одного голевого действия.