«Монца» взяла в аренду форварда «Эмполи»

«Монца», которая выступает в Серии Б, взяла в аренду форварда «Эмполи» Леонардо Манкузо.

«Эмполи» отправил Манкузо в «Монцу» сразу на полтора года, сообщает официальный сайт клуба из Серии Б. При этом по окончании аренды «Манца» должна будет выкупить права на футболиста у «Эмполи». Сейчас на Transfermarkt итальянец оценивается в три миллиона евро.

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il @ACMonza per la cessione biennale a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Mancuso pic.twitter.com/QHgi22pOGd — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) January 20, 2022

29-летний Леонардо Манкузо является воспитанником «Милана», но в первой команде он не играл. Больше всего Манкузо известен любителям футбола по выступлениям за «Пескару» и туринский «Ювентус», где он больше числился, а не играл. В «Эмполи» форвард пришёл летом 2019 года как раз из «Ювентуса», за Леонардо было заплачено 4,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Леонардо Манкузо провёл за «Эмполи» во всех турнирах десять матчей и забил четыре гола.