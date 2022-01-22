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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» взяла в аренду форварда «Эмполи»

22 Января 2022 • 03:41 Комментировать
Эмполи
...
Рома
4.05 4.00 1.80
23.01 20:00

«Монца», которая выступает в Серии Б, взяла в аренду форварда «Эмполи» Леонардо Манкузо.

«Эмполи» отправил Манкузо в «Монцу» сразу на полтора года, сообщает официальный сайт клуба из Серии Б. При этом по окончании аренды «Манца» должна будет выкупить права на футболиста у «Эмполи». Сейчас на Transfermarkt итальянец оценивается в три миллиона евро.

29-летний Леонардо Манкузо является воспитанником «Милана», но в первой команде он не играл. Больше всего Манкузо известен любителям футбола по выступлениям за «Пескару» и туринский «Ювентус», где он больше числился, а не играл. В «Эмполи» форвард пришёл летом 2019 года как раз из «Ювентуса», за Леонардо было заплачено 4,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Леонардо Манкузо провёл за «Эмполи» во всех турнирах десять матчей и забил четыре гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Монца Леонардо Манкузо
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