​«Рома» опять потеряла Пеллегрини из-за травмы бедра

Полузащитник Лоренцо Пеллегрини опять оказался в лазарете «Ромы». Об этом рассказывают итальянские СМИ, в частности Il Corriere dello Sport. По данным источников, Пеллегрини снова испытывает проблемы с бедром. 25-летний хавбек пропустит как минимум два ближайших матча «волков».

Напомним, что Лоренцо Пеллегрини накануне пропустил матч чемпионата Италии против «Кальяри». В декабре хавбек уже оказывался в списке травмированных игроков «Ромы», пропустив пять игр Серии А.

На текущий момент «Рома» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.