Флоренци заявил, что скучает по «Роме»

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци вспомнил о периоде, когда выступал за «Рому». Итальянец поведал интересную историю о том, как руководство клуба с ним обошлось.

«Конечно, я скучаю по «Роме», потому что она является частью меня. «Она была и всегда будет командой, которую я поддерживал с самого детства. Я отдал всего себя, выступая за этот клуб. Однажды руководство сказало мне, что болельщикам больше не нужны герои. Я видел, как уходили де Росси и Тотти и понимал, что скоро настанет мой черёд», – цитирует игрока Football Italia.

Напомним, что права на Флоренци до сих пор принадлежат «Роме».