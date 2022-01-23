«Эмполи» арендовал игрока «Фиорентины»

«Эмполи» арендовал полузащитника «Фиорентины» Марко Бенасси.

Срок аренды 27-летнего Бенасси рассчитан до конца нынешнего сезона. В новом клубе Марко будет играть под 15-м номером, сообщает официальный сайт «Эмполи».

Benvenuto Marco!



Il centrocampista classe 1994 vestirà la maglia numero pic.twitter.com/z3mID95b8X — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) January 22, 2022

Напомним, что Марко Бенасси перешёл в «Фиорентину» летом 2017 года из «Торино» за 12 миллионов евро, но ему так и не удалось стать основным игроком в составе «фиалок».

В нынешнем сезоне Марко Бенасси провёл за «Фиорентину» во всех турнирах восемь матчей и не отметился результативными действиями.