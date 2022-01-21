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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью не хочет покидать «Рому» ради «Эвертона»

21 Января 2022 • 03:59 Комментировать
Эмполи
...
Рома
4.05 4.00 1.80
23.01 20:00

Жозе Моуринью не станет покидать «Рому» ради «Эвертона», он напомнил о своем трехлетнем контракте с римским клубом журналистам, которые обратились к нему с расспросами.

 - Жозе Моуринью подтвердил, что он не заинтересован в работе в «Эвертоне». Он заявил, что не хочет менять свое рабочее место, он верит в трехлетний проект с «Ромой», и чувствует, что это - его работа, - приводит слова Моуринью в своем «Твиттере» итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Эвертон» остался без главного тренера после расставания с Рафаэлем Бенитесом.
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Эвертон Жозе Моуринью
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