Моуринью не хочет покидать «Рому» ради «Эвертона»

Жозе Моуринью не станет покидать «Рому» ради «Эвертона», он напомнил о своем трехлетнем контракте с римским клубом журналистам, которые обратились к нему с расспросами.

- Жозе Моуринью подтвердил, что он не заинтересован в работе в «Эвертоне». Он заявил, что не хочет менять свое рабочее место, он верит в трехлетний проект с «Ромой», и чувствует, что это - его работа, - приводит слова Моуринью в своем «Твиттере» итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Эвертон» остался без главного тренера после расставания с Рафаэлем Бенитесом.