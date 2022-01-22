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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью ничего не ждёт от трансферного окна

22 Января 2022 • 18:39 Комментировать
Эмполи
...
Рома
4.05 4.00 1.80
23.01 20:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что ничего не ждёт от оставшихся дней январского трансферного окна. При этом португалец не исключил, что его клуб всё ещё может усилиться в ближайшие дни.

«Возможно, я ошибался, когда говорил, что трансферное окно для нас закрыто. Оно будет открыто до 31 января. Если вопрос состоит в том, жду ли я чего-то большего, то ответ на него – я ничего не жду», – сказал Моуринью на своей пресс-конференции.

Отметим, что ранее «Рома» была связана с приобретением полузащитника французского «Марселя» Бубакара Камара, чей контракт с «провансальцами» истекает летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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