Моуринью ничего не ждёт от трансферного окна

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что ничего не ждёт от оставшихся дней январского трансферного окна. При этом португалец не исключил, что его клуб всё ещё может усилиться в ближайшие дни.

«Возможно, я ошибался, когда говорил, что трансферное окно для нас закрыто. Оно будет открыто до 31 января. Если вопрос состоит в том, жду ли я чего-то большего, то ответ на него – я ничего не жду», – сказал Моуринью на своей пресс-конференции.

Отметим, что ранее «Рома» была связана с приобретением полузащитника французского «Марселя» Бубакара Камара, чей контракт с «провансальцами» истекает летом 2022 года.