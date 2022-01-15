«Интер» предлагает Дибале пятилетний контракт на 7,5 млн евро ежегодно

В отношениях Пауло Дибалы и «Ювентуса» возникла трещина, которой стремятся воспользоваться конкуренты и перехватить аргентинского нападающего. На его услуги хватает претендентов в самых престижных лигах Европы, но Дибале нравится Италия и это может стать дополнительным козырем в пользу выбора «Интера», который не скрывает своего интереса к нему.

Другим козырем может стать хорошее предложение - как сообщает La Gazzetta Dello Sport, «нерадзурри» готовы предложить пятилетний контакт, согласно которому футболист будет зарабатывать по 7,5 млн евро ежегодно.