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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интеру» нужен защитник «Айнтрахта»

17 Января 2022 • 00:15 Комментировать
Аталанта
0:0
Интер Милан
окончен

Миланский «Интер» положил глаз на полузащитника франкфуртского «Айнтрахта» Филипа Костича. О контактах с агентом футболиста сообщает Calciomercato. Известна и стоимость Костича - за сербского хавбека немецкий клуб хотел бы выручить около 20 миллионов евро.

Вопрос в том, согласится ли Костич сменить чемпионат - он с 2014 года выступает в немецкой Бундеслиге, сменив за это время три клуба. Начинал он в «Штуттгарте», после чего перебрался в «Гамбург», а в «Айнтрахте» выступает с 2018 года. Также Костич успел поиграть за сербский «Раднички» и нидерландский «Гронинген». С 2015 года привлекается в сборную Сербии.

В настоящий момент «Интер» проводит матч против «Аталанты», следить за событиями можно по лайв-ссылке.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Айнтрахт Франкфурт Филип Костич
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