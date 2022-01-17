«Интеру» нужен защитник «Айнтрахта»

Миланский «Интер» положил глаз на полузащитника франкфуртского «Айнтрахта» Филипа Костича. О контактах с агентом футболиста сообщает Calciomercato. Известна и стоимость Костича - за сербского хавбека немецкий клуб хотел бы выручить около 20 миллионов евро.

Вопрос в том, согласится ли Костич сменить чемпионат - он с 2014 года выступает в немецкой Бундеслиге, сменив за это время три клуба. Начинал он в «Штуттгарте», после чего перебрался в «Гамбург», а в «Айнтрахте» выступает с 2018 года. Также Костич успел поиграть за сербский «Раднички» и нидерландский «Гронинген». С 2015 года привлекается в сборную Сербии.

В настоящий момент «Интер» проводит матч против «Аталанты», следить за событиями можно по лайв-ссылке.