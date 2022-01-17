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Чемпионат Италии. Серия А

Осечка чемпиона после Суперкубка: «Аталанта» оборвала победную серию «Интера», Миранчук вышел на замену

17 Января 2022 • 00:36 Комментировать
Аталанта
0:0
Интер Милан
окончен

«Аталанта» в 22-м туре Серии А принимала миланский «Интер». Возможно, это был последний матч Алексея Миранчука за команду из Бергамо.

Протокол игры  
Аталанта 0:0 Интер Милан
Муссо Хуан Джимсити Берат Демирал Мерих Паломино Хосе   84' Пеццелла Джузеппе Де Рон Мартен   37' Коопмейнерс Теун Фройлер Ремо Пессина Маттео   78' (Миранчук Алексей (   78') Пашалич Марио   90' (Дзаппакоста Давиде (   90') Муриэль Луис   87' (Пикколи Роберто (   87')
Запасные: Спортьелло Марко Дзуккон Федерико Панада Симоне Скальвини Джорджио Росси Франческо
Ханданович Самир Д'Амброзио Данило Шкриньяр Милан Бастони Алессандро   83' (Де Врей Стефан (   83') Дармиан Маттео   67' (Корреа Хоакин (   67') Барелла Николо Брозович Марсело   42' Чалханоглу Хакан   62'   67' (Видаль Артуро (   67') Перишич Иван Джеко Эдин   82' (Мартинес Лаутаро (   82') Санчес Алексис   67' (Дюмфрис Дензел (   67')
Запасные: Сенси Стефано Весино Матиас Ионуц Андрей Раду Гальярдини Роберто Раноккия Андреа Коларов Александар Димарко Федерико
16 января. Стадион "Гевисс Стэдиум".

«Интер» в среду выиграл Суперкубок Италии, забив победный гол «Ювентусу» в компенсированное время второго дополнительного тайма. «Аталанта» в тот же день вышла в четвертьфинал Кубка Италии, победив «Венецию». Таким образом, обе команды подходили к отчётному матчу в хорошем расположении духа. Что касается табличных дел, то «Интеру» хотелось вернуть себе четырёхочковый отрыв от второго места, тогда как «Аталанта» стремилась войти в промежуточную тройку.

Перед этой игрой активизировались инсайдеры, специализирующиеся на фигуре Алексея Миранчука. Сообщалось, что он будет отдан в аренду в «Дженоа» в понедельник. На встречу с «Интером» Миранчук, как обычно, попал в заявку, но не в стартовый состав. И это притом, что у «Аталанты» была травмирована целая россыпь футболистов. В лазарете находились Меле, Госенс, Хатебур, Иличич, Малиновский, Сапата – а Миранчук всё равно встретил стартовый свисток за полированием скамейки.

«Интер» против неё или не «Интер», «Аталанта» в любом случае борется и колется. Игра пошла позиционная и в целом равная. В первые полчаса волноваться хозяйских болельщиков заставили Джеко, пробивший головой мимо створа, и Алексис Санчес, не переигравший ногой Муссо. Бергамаски ответили непростой ситуацией возле чужих ворот ближе к перерыву. Пашалич столкнулся с Перишичем в штрафной гостей и упал на газон – судья не поставил пенальти и не посмотрел повтор. Проткнуть мяч в ворота пытался Муриэль, но его попытку заблокировали.

Embed from Getty Images

В начале второго тайма «Интеру» тоже несколько повезло. Когда Пессина опасно пробил из центральной зоны, казалось, что мяч летит внутрь створа, но это был оптический обман после сэйва Хандановича. В районе часа игры моментом отметились «нерадзурри»: Перишич навесил на Бареллу, тот скинул на Джеко, и от высокого нападающего последовал удар вторым этажом – Муссо справился. Минут через десять Джеко пробовал преобразовать в гол снова головой скидку Дюмфриса, но не рассчитал точность.

На 78-й минуте Гасперини созрел до того, чтобы выпустить на замену Миранчука. Однако моменты возникали у других игроков хозяев. За небольшую единицу времени гости отскочили трижды. Пашалич пробил головой чуть левей створа, Муриэль ускакал от Бастони и проиграл дуэль Хандановичу, а Демирал с подбора запулил мяч правее, чем требовалось. Кроме того, был менее опасный удар Пашалича в Хандановича с несерьёзным добиванием.

Embed from Getty Images

Гости тоже имели прекрасную возможность вырвать победу, которую не использовали. ДАмброзио хлёстко зарядил в ближний угол и заставил Муссо сотворить спасение своих ворот. Но голы так и не пришли. «Аталанта» прервала восьмиматчевую победную серию «Интера» в чемпионате Италии. «Нерадзурри» после победы в Суперкубке страны теряют очки в Серии А там, где их потеря объяснима.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта Серия А Чемпионат Италии
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окончен Рома 1:0 Кальяри 1.37 5.00 9.00
окончен Аталанта 0:0 Интер Милан 3.30 3.60 2.25
17.01  20:30 Милан ... Специя 1.30 5.50 9.80
17.01  20:30 Болонья ... Наполи 4.25 3.60 1.85
17.01  22:45 Фиорентина ... Дженоа 1.40 4.70 8.00
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