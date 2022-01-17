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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» с «Интером» не забивали в весёлом матче

17 Января 2022 • 00:37 Комментировать (2)
Аталанта
0:0
Интер Милан
окончен

В центральном матче дня в Италии играли «Аталанта» и «Интер». Чемпионы больше впечатлили в первом тайме. Эдин Джеко головой пробил в сантиметре от штанги, а Алексису Санчесу помешал отличиться голкипер.

Во втором тайме была более ровная игра, а в ее концовке футболисты имели уйму моментов, но счет так и не открыли - 0:0. Алексей Миранчук вышел на поле на 78-й минуте. Его команда идет четвертой, «Интер» лидирует с отрывом в два очка.

Протокол игры  
Аталанта 0:0 Интер Милан
Муссо Хуан Джимсити Берат Демирал Мерих Паломино Хосе   84' Пеццелла Джузеппе Де Рон Мартен   37' Коопмейнерс Теун Фройлер Ремо Пессина Маттео   78' (Миранчук Алексей (   78') Пашалич Марио   90' (Дзаппакоста Давиде (   90') Муриэль Луис   87' (Пикколи Роберто (   87')
Запасные: Спортьелло Марко Дзуккон Федерико Панада Симоне Скальвини Джорджио Росси Франческо
Ханданович Самир Д'Амброзио Данило Шкриньяр Милан Бастони Алессандро   83' (Де Врей Стефан (   83') Дармиан Маттео   67' (Корреа Хоакин (   67') Барелла Николо Брозович Марсело   42' Чалханоглу Хакан   62'   67' (Видаль Артуро (   67') Перишич Иван Джеко Эдин   82' (Мартинес Лаутаро (   82') Санчес Алексис   67' (Дюмфрис Дензел (   67')
Запасные: Сенси Стефано Весино Матиас Ионуц Андрей Раду Гальярдини Роберто Раноккия Андреа Коларов Александар Димарко Федерико
16 января. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
FORZAYOU
17 Января 2022 в 01:13
Принтер как обычно - на классе)
ЮвиК
17 Января 2022 в 00:40
Аталанта достойно отыграла без многих лидеров. Интересный матч.
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окончен Рома 1:0 Кальяри 1.37 5.00 9.00
окончен Аталанта 0:0 Интер Милан 3.30 3.60 2.25
17.01  20:30 Милан ... Специя 1.30 5.50 9.80
17.01  20:30 Болонья ... Наполи 4.25 3.60 1.85
17.01  22:45 Фиорентина ... Дженоа 1.40 4.70 8.00
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