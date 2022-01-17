«Аталанта» с «Интером» не забивали в весёлом матче

В центральном матче дня в Италии играли «Аталанта» и «Интер». Чемпионы больше впечатлили в первом тайме. Эдин Джеко головой пробил в сантиметре от штанги, а Алексису Санчесу помешал отличиться голкипер.

Во втором тайме была более ровная игра, а в ее концовке футболисты имели уйму моментов, но счет так и не открыли - 0:0. Алексей Миранчук вышел на поле на 78-й минуте. Его команда идет четвертой, «Интер» лидирует с отрывом в два очка.