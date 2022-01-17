«Аталанта» с «Интером» не забивали в весёлом матче

В центральном матче дня в Италии играли «Аталанта» и «Интер». Чемпионы больше впечатлили в первом тайме. Эдин Джеко головой пробил в сантиметре от штанги, а Алексису Санчесу помешал отличиться голкипер.
Во втором тайме была более ровная игра, а в ее концовке футболисты имели уйму моментов, но счет так и не открыли - 0:0. Алексей Миранчук вышел на поле на 78-й минуте. Его команда идет четвертой, «Интер» лидирует с отрывом в два очка.
Протокол игры
|Аталанта
|0:0
|Интер Милан
Муссо Хуан • Джимсити Берат • Демирал Мерих • Паломино Хосе • 84'Пеццелла Джузеппе • Де Рон Мартен • 37'Коопмейнерс Теун • Фройлер Ремо • Пессина Маттео 78' ( Миранчук Алексей ( 78') • Пашалич Марио 90' ( Дзаппакоста Давиде ( 90') • Муриэль Луис 87' ( Пикколи Роберто ( 87')
Запасные: Спортьелло Марко • Дзуккон Федерико • Панада Симоне • Скальвини Джорджио • Росси Франческо
Ханданович Самир • Д'Амброзио Данило • Шкриньяр Милан • Бастони Алессандро 83' ( Де Врей Стефан ( 83') • Дармиан Маттео 67' ( Корреа Хоакин ( 67') • Барелла Николо • Брозович Марсело • 42'Чалханоглу Хакан 62' 67' ( Видаль Артуро ( 67') • Перишич Иван • Джеко Эдин 82' ( Мартинес Лаутаро ( 82') • Санчес Алексис 67' ( Дюмфрис Дензел ( 67')
Запасные: Сенси Стефано • Весино Матиас • Ионуц Андрей Раду • Гальярдини Роберто • Раноккия Андреа • Коларов Александар • Димарко Федерико
16 января. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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