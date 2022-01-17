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Чемпионат Италии. Серия А

Д’Амброзио: «У «Интера» был равный матч с «Аталантой»

17 Января 2022 • 02:02 Комментировать
Аталанта
0:0
Интер Милан
окончен

Фланговый защитник миланского «Интера» Данило Д’Амброзио подвёл итоги матча 22 тура чемпионата Италии против «Аталанты».

«Это была равная игра. Сегодня «Аталанта» смогла показать качественный футбол, которым она и славится, даже без нескольких игроков основного состава. Мы всегда выходим на поле только с мыслями о победе, но сегодня соперник не позволил нам достичь успеха. Я считаю, что обе команды показали хороший футбол и заслуженно набрали по одному очку», - приводит слова Д’Амброзио официальный сайт «Интера».

Напоминаем, что в центральном матче 22 тура чемпионата Италии миланский «Интер» в Бергамо сыграл вничью с «Аталантой», встреча прошла с обилием моментов, но счёт в поединке так и не был открыт.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта Данило Д’Амброзио
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окончен Рома 1:0 Кальяри 1.37 5.00 9.00
окончен Аталанта 0:0 Интер Милан 3.30 3.60 2.25
17.01  20:30 Милан ... Специя 1.30 5.50 9.80
17.01  20:30 Болонья ... Наполи 4.25 3.60 1.85
17.01  22:45 Фиорентина ... Дженоа 1.40 4.70 8.00
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