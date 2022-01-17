Д’Амброзио: «У «Интера» был равный матч с «Аталантой»

Фланговый защитник миланского «Интера» Данило Д’Амброзио подвёл итоги матча 22 тура чемпионата Италии против «Аталанты».

«Это была равная игра. Сегодня «Аталанта» смогла показать качественный футбол, которым она и славится, даже без нескольких игроков основного состава. Мы всегда выходим на поле только с мыслями о победе, но сегодня соперник не позволил нам достичь успеха. Я считаю, что обе команды показали хороший футбол и заслуженно набрали по одному очку», - приводит слова Д’Амброзио официальный сайт «Интера».

| D’AMBROSIO



Le parole del difensore nerazzurro al termine di #AtalantaInter https://t.co/xsfFEo5sDl — Inter (@Inter) January 16, 2022

Напоминаем, что в центральном матче 22 тура чемпионата Италии миланский «Интер» в Бергамо сыграл вничью с «Аталантой», встреча прошла с обилием моментов, но счёт в поединке так и не был открыт.