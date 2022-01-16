Малиновский подхватил коронавирус и пропускает матч с «Интером»

Стало известно, почему в заявке «Аталанты» на поединок против «Интера» в чемпионате Италии не оказалось одного из лидеров коллектива, Руслана Малиновского – украинский полузащитник сдал положительный тест на коронавирус и был отправлен на самоизоляцию, об этом свидетельствует Football Italia. Помимо Малиновского, в окончательном списке клуба из Бергамо не оказалось также Йосипа Иличича.

На данный момент на сайте Liveresult.ru проводится текстовая онлайн-трансляция противостояния двух лидеров Серии А. По состоянию на 20-ю минуту встречи счет на табло до сих пор не открыт. В случае победы «Аталанты», подопечные Джан Пьеро Гасперини сократят отставание от «Интера» в турнирной таблице до пяти очков.