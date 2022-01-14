«Интер» вклинился в борьбу за Дибалу

Пауло Дибала не видит себя более в «Ювентусе», а потому хотел бы покинуть клуб уже в самое ближайшее время. Услугами аргентинского нападающего интересуются различные клубы, а наиболее активен в этом смысле «Интер».

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, Дибала готов подождать до конца января, в то время как «Интеру» необходимо собрать необходимые деньги, что становится возможным с уходом Видаля и Весино.

Так что, вполне возможно, аргентинец сменит клуб, но останется в Италии, где он ранее, до «Ювентуса», защищал цвета сицилийского «Палермо». В стан туринского гранда Дибала перебрался в 2015 году.