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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» вклинился в борьбу за Дибалу

14 Января 2022 • 03:54 Комментировать
Аталанта
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Интер Милан
2.95 3.77 2.30
16.01 22:45

Пауло Дибала не видит себя более в «Ювентусе», а потому хотел бы покинуть клуб уже в самое ближайшее время. Услугами аргентинского нападающего интересуются различные клубы, а наиболее активен в этом смысле «Интер».

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, Дибала готов подождать до конца января, в то время как «Интеру» необходимо собрать необходимые деньги, что становится возможным с уходом Видаля и Весино.

Так что, вполне возможно, аргентинец сменит клуб, но останется в Италии, где он ранее, до «Ювентуса», защищал цвета сицилийского «Палермо». В стан туринского гранда Дибала перебрался в 2015 году.

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АТАЛАНТА ИНТЕР МИЛАН
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