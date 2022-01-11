Брозович подписал новый многолетний контракт с «Интером»

Марсело Брозович решил связать свое будущее с нынешним клубом - хорватский полузащитник подписал новое соглашение с миланским «Интером». Новый контракт рассчитан до 2026 года, он будет приносить футболисту ежегодно шесть миллионов евро, а с бонусами сумма может возрасти и до всех семи, сообщает La Gazzetta Dello Sport. Официальное сообщение будет сделано в самые ближайшие дни.

Надо заметить, что на услуги Брозовича претендовал английский «Ньюкасл», который обещал зарплату в 8 млн евро. Однако, как пояснил Иван Брозович, отец игрока, сам Марсело не хотел переходить в клуб уровня «Ньюкасла», предпочитая команды с более техничным футболом.