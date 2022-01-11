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Чемпионат Италии. Серия А

Брозович подписал новый многолетний контракт с «Интером»

11 Января 2022 • 00:52 Комментировать
Аталанта
...
Интер Милан
3.10 3.75 2.18
16.01 22:45

Марсело Брозович решил связать свое будущее с нынешним клубом - хорватский полузащитник подписал новое соглашение с миланским «Интером». Новый контракт рассчитан до 2026 года, он будет приносить футболисту ежегодно шесть миллионов евро, а с бонусами сумма может возрасти и до всех семи, сообщает La Gazzetta Dello Sport. Официальное сообщение будет сделано в самые ближайшие дни.

Надо заметить, что на услуги Брозовича претендовал английский «Ньюкасл», который обещал зарплату в 8 млн евро. Однако, как пояснил Иван Брозович, отец игрока, сам Марсело не хотел переходить в клуб уровня «Ньюкасла», предпочитая команды с более техничным футболом.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсело Брозович
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АТАЛАНТА ИНТЕР МИЛАН
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