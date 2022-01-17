Гасперини: «Аталанта» заслуживала победы над «Интером»

В рамках 22-го тура итальянского чемпионата «Аталанта» встречалась с миланским «Интером». Поединок завершился «сухой» ничьей со счетом 0:0. Своими впечатлениями от игры поделился рулевой бергамасков Джан Пьеро Гасперини.

«Мои подопечные показали отличный футбол, они играли на равных с соперником. Матч завершился вничью, но, думаю, мы заслуживали победы. Обычно «нерадзурри» доминируют над своими соперниками, однако мы не позволили им этого», - передает слова тренера Football-Italia.

После этого матча «Аталанта» идет на четвертом месте в Серии А, а «Интер» занимает первую строчку.