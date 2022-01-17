Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини: «Аталанта» заслуживала победы над «Интером»

17 Января 2022 • 08:21 Комментировать
Аталанта
0:0
Интер Милан
окончен

В рамках 22-го тура итальянского чемпионата «Аталанта» встречалась с миланским «Интером». Поединок завершился «сухой» ничьей со счетом 0:0. Своими впечатлениями от игры поделился рулевой бергамасков Джан Пьеро Гасперини.

«Мои подопечные показали отличный футбол, они играли на равных с соперником. Матч завершился вничью, но, думаю, мы заслуживали победы. Обычно «нерадзурри» доминируют над своими соперниками, однако мы не позволили им этого», - передает слова тренера Football-Italia.

После этого матча «Аталанта» идет на четвертом месте в Серии А, а «Интер» занимает первую строчку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта Джан Пьеро Гасперини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.01  20:30 Милан ... Специя 1.30 5.50 9.80
17.01  20:30 Болонья ... Наполи 4.25 3.60 1.85
17.01  22:45 Фиорентина ... Дженоа 1.40 4.70 8.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Января
09:57 · Италия. Серия А
В «Интере» высказались по трансферу Дибалы
08:34 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готовит новое предложение по Влаховичу
08:21 · Италия. Серия А
Гасперини: «Аталанта» заслуживала победы над «Интером»
04:45 · Италия. Серия А
Кулибали выздоровел и приступает к тренировкам
04:37 · Англия. Премьер-лига
Эвра: «Я ушел из «МЮ» потому что моя супруга не хотела жить в Манчестере»
03:29 · Италия. Серия А
«Верона» отправила Маньяни в «Сампдорию»
02:02 · Италия. Серия А
Д’Амброзио: «У «Интера» был равный матч с «Аталантой»
00:48 · Италия. Серия А
«Наполи» попытается опередить «МЮ» и «Милан» в борьбе за аргентинского форварда слухи
00:37 · Италия. Серия А
«Аталанта» с «Интером» не забивали в весёлом матче 2
00:15 · Германия. Бундеслига
«Интеру» нужен защитник «Айнтрахта»
00:08 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Нам не нужно беспокоиться, у «Наполи» есть ресурсы, чтобы попасть в Лигу чемпионов»
16 Января
23:59 · Италия. Серия А
«Ювентус» заинтересован в услугах Дембеле 1
23:38 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» и «Челси» поборются за защитника «Аякса» слухи
23:34 · Италия. Серия А
Кокорина включили в заявку на очередной матч «Фиорентины» 1
23:29 · Италия. Серия А
Шевченко нарушил тишину после отставки с должности главного тренера «Дженоа» 1
Все новости
Рекомендуем