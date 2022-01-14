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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги заинтересовал грандов европейского футбола и может расстаться с «Интером»

14 Января 2022 • 20:29 Комментировать (1)
Аталанта
...
Интер Милан
2.95 3.77 2.30
16.01 22:45

Зрелищная и эффективная игра миланского «Интера» повышает авторитет и ценность Симоне Индзаги на тренерском рынке Европы. И теперь специалистом интересуются не только клубы из Италии, но и гранды, претендующие на победы в европейских турнирах. Это, как сообщает Il Corriere Dello Sport, прежде всего мадридский «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». Конечно, речь не идет о немедленном переходе, но к лету контуры сделки уже должны быть очерчены и конкретизированы.

При этом в «Интере» работой Индзаги очень довольны, клуб лидирует в чемпионате Италии и уверенно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Отпускать его не хотят, предлагая заключить новый контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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АТАЛАНТА ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (1)
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ЮвиК
14 Января 2022 в 20:35
Как красиво опустили Интер). Ну да куда ему до гранда еврофутбола...
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