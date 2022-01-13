Малиновский назвал цели «Аталанты» на текущий сезон

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился целями клуба на текущий сезон. Футболист заявил, что несмотря на удачные результаты в первой половине чемпионата, бергамаски не намерены завышать планку и рассчитывать на борьбу за титул Серии А.

«Задача команды – это занять то место, которое дает право играть в Лиге чемпионов. Это главная задача, а с остальным посмотрим», - прокомментировал Малиновский в эфире украинского телеканала Футбол 1.

Игрок добавил, что у «Аталанты» может образоваться огромная конкуренция, ведь «Рома», «Лацио» и «Фиорентина» также надеются завоевать путевку в самый престижные клубный турнир Европы.