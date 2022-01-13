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Чемпионат Италии. Серия А

Малиновский назвал цели «Аталанты» на текущий сезон

13 Января 2022 • 21:44 Комментировать
Аталанта
...
Интер Милан
2.95 3.77 2.30
16.01 22:45

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился целями клуба на текущий сезон. Футболист заявил, что несмотря на удачные результаты в первой половине чемпионата, бергамаски не намерены завышать планку и рассчитывать на борьбу за титул Серии А.

«Задача команды – это занять то место, которое дает право играть в Лиге чемпионов. Это главная задача, а с остальным посмотрим», - прокомментировал Малиновский в эфире украинского телеканала Футбол 1.

Игрок добавил, что у «Аталанты» может образоваться огромная конкуренция, ведь «Рома», «Лацио» и «Фиорентина» также надеются завоевать путевку в самый престижные клубный турнир Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Руслан Малиновский
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АТАЛАНТА ИНТЕР МИЛАН
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