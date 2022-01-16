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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги назвал матч с «Аталантой» ключевым в борьбе за чемпионство

16 Января 2022 • 17:47 Комментировать
Аталанта
...
Интер Милан
3.05 3.75 2.30
Через 3 ч. 50 мин.

Уже сегодня, 16 января, состоится центральный матч 22-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и миланским «Интером». Наставник гостей Симоне Индзаги заявил, что очень серьезно настроен на предстоящее противостояние.

«Это ключевой поединок в борьбе за чемпионство. Гасперини преуспевает в «Аталанте», поэтому нам предстоит хорошая физическая игра на высоких скоростях. Надо как можно быстрее забыть об успехе в Суперкубке и сфокусироваться на Скудетто. Трансферы? Если появится возможность, то мы улучшим команду», - приводит слова итальянского специалиста официальный сайт клуба.

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Интер Милан Симоне Индзаги
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АТАЛАНТА ИНТЕР МИЛАН
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16.01  20:00 Рома ... Кальяри 1.37 5.00 9.00
16.01  22:45 Аталанта ... Интер Милан 3.05 3.75 2.30
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