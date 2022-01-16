Симоне Индзаги назвал матч с «Аталантой» ключевым в борьбе за чемпионство

Уже сегодня, 16 января, состоится центральный матч 22-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и миланским «Интером». Наставник гостей Симоне Индзаги заявил, что очень серьезно настроен на предстоящее противостояние.

«Это ключевой поединок в борьбе за чемпионство. Гасперини преуспевает в «Аталанте», поэтому нам предстоит хорошая физическая игра на высоких скоростях. Надо как можно быстрее забыть об успехе в Суперкубке и сфокусироваться на Скудетто. Трансферы? Если появится возможность, то мы улучшим команду», - приводит слова итальянского специалиста официальный сайт клуба.