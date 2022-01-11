Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Щесны не выйдет в основе в игре за Суперкубок Италии – Аллегри

11 Января 2022 • 16:23 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
1.77 4.00 4.50
12.01 23:00

Ворота «Ювентуса» с первых минут матча за Суперкубок Италии против «Интера» будет защищать Маттиа Перин. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри.

«Маттиа Перин начнёт матч в воротах, поскольку у Войцеха Щесны до сих пор нет Green Pass. Все игроки привиты, но Щесны был последним. Он прибудет на стадион в последний момент, поэтому останется в запасе», - слова Аллегри приводит Football Italia.

Green Pass в Италии доступен через 15 дней после получения первой прививки от коронавирусной инфекции.

«Ювентус» и «Интер» сразятся за Суперкубок Италии 12 января.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Войцех Щесны
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
11.01  22:45 Кальяри ... Болонья 2.85 3.32 2.57
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Января
16:53 · Италия. Серия А
​Осимхен оскорбил фаната: «Твой отец зря потратил сперму»
16:43 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Ромы» прокомментировал слухи об интересе клуба к Жиго
16:23 · Италия. Серия А
Щесны не выйдет в основе в игре за Суперкубок Италии – Аллегри
16:18 · Италия. Серия А
​Аллегри не стал говорить об Азмуне
15:28 · Италия. Серия А
​У «Ромы» худший показатель за 43 года, но боссы поддерживают Моуринью 1 слухи
13:29 · Россия. Премьер-лига
Боярский высказался о возможном назначении Андрея Шевченко в «Зенит» 5
12:43 · Италия. Серия А
Канчельскис: «Жалко Кокорина - подавал большие надежды, а сейчас получает смешные премии»
08:58 · Италия. Серия А
«Дженоа» может усилиться экс-полузащитником «МЮ»
08:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» определился с приоритетным трансфером
03:03 · Италия. Серия А
Главный тренер «Фиорентины»: «Я не могу объяснить провал с «Торино»
02:30 · Италия. Серия А
Рэмзи заразился коронавирусом 1
00:52 · Италия. Серия А
Брозович подписал новый многолетний контракт с «Интером»
10 Января
23:25 · Италия. Серия А
«Наполи» отчаянно ищет замену Инсинье
22:12 · Англия. Премьер-лига
Туанзебе оказался в «Наполи» из-за Джеррарда
22:03 · Италия. Серия А
Лишь два клуба в Европе забивают в этом году чаще, чем «Интер»
Все новости
Рекомендуем