Щесны не выйдет в основе в игре за Суперкубок Италии – Аллегри

Ворота «Ювентуса» с первых минут матча за Суперкубок Италии против «Интера» будет защищать Маттиа Перин. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри.

«Маттиа Перин начнёт матч в воротах, поскольку у Войцеха Щесны до сих пор нет Green Pass. Все игроки привиты, но Щесны был последним. Он прибудет на стадион в последний момент, поэтому останется в запасе», - слова Аллегри приводит Football Italia.

Green Pass в Италии доступен через 15 дней после получения первой прививки от коронавирусной инфекции.

«Ювентус» и «Интер» сразятся за Суперкубок Италии 12 января.