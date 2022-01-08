В Серии А срочно готовят новые антиковидные меры

Италия снова столкнулась с волной заражений COVID-19, в связи с чем руководство Серии А срочно готовит новые ограничения, которые позволят не прерывать чемпионат. Одна из главных мер - сокращение посещаемости матчей Серии А вплоть до максимальной планки в пять тысяч зрителей на матч, сообщает La Gazzetta dello Sport. Такие ограничения уже приняты во французской Лиге 1, а в Италии они запланированы примерно на месяц - вплоть до 24-го тура, который начнется 6 февраля.

Напомним, что часть матчей 20-го тура уже была отменена, в том числе и игра лидера чемпионата - миланского «Интера». «Нерадзурри» должны были сыграть на выезде с «Болоньей», но даже имея на матч меньше, все равно возглавляют турнирную таблицу.