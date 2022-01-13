Владелец «Интера»: «Этот трофей для всех болельщиков»

Владелец миланского «Интера» Стивен Чжан прокомментировал победу в Суперкубке Италии.

«Победа в Суперкубке Италии даст нам больший импульс для дальнейшего развития и успешного выступления в этом сезоне. Этот трофей я посвящаю всем болельщикам «Интера» в мире, а также работникам клуба. Без них этого успеха нельзя было бы добиться.

Эта победа показывает, что мы на верном пути. Данный трофей является плодом активной работы тренерского штаба и футболистов на поле, а также общей работы на протяжении последних шести лет», - приводит слова Чжана официальный сайт «Интера».

| INTERVISTA



Steven Zhang in esclusiva a @Inter_TV: "Questo successo è un altro grande risultato del nostro lavoro. È il frutto di quello che il nostro allenatore e i nostri giocatori stanno dimostrando sul campo, ma anche il risultato di 6 anni di duro lavoro". #IMWinner pic.twitter.com/OfEOws8bYT — Inter (@Inter) January 12, 2022

Напоминаем, что миланский «Интер» в матче за Суперкубок Италии на «Сан-Сиро» обыграл туринский «Ювентус» со счётом 2:1. В самом конце дополнительного времени Алексис Санчес воспользовался неразберихой в штрафной площади соперника и забил победный мяч.