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Чемпионат Италии. Серия А

Владелец «Интера»: «Этот трофей для всех болельщиков»

13 Января 2022 • 03:00 Комментировать
Интер Милан
2:1
Ювентус
окончен

Владелец миланского «Интера» Стивен Чжан прокомментировал победу в Суперкубке Италии.

«Победа в Суперкубке Италии даст нам больший импульс для дальнейшего развития и успешного выступления в этом сезоне. Этот трофей я посвящаю всем болельщикам «Интера» в мире, а также работникам клуба. Без них этого успеха нельзя было бы добиться.

Эта победа показывает, что мы на верном пути. Данный трофей является плодом активной работы тренерского штаба и футболистов на поле, а также общей работы на протяжении последних шести лет», - приводит слова Чжана официальный сайт «Интера».

Напоминаем, что миланский «Интер» в матче за Суперкубок Италии на «Сан-Сиро» обыграл туринский «Ювентус» со счётом 2:1. В самом конце дополнительного времени Алексис Санчес воспользовался неразберихой в штрафной площади соперника и забил победный мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Суперкубок Италии Стивен Чжан
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