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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» и «Ювентус» просят перенести матч за Суперкубок

30 Декабря 2021 • 21:51 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
12.01 22:00

«Интер» и «Ювентус» обратились к футбольным властям Италии с просьбой о переносе матча за Суперкубок. Желание клубов провести битву за трофей позже связано с новой волной коронавируса, из-за которой в стране стадионы теперь разрешено заполнять только наполовину, а не на 75%, как было раньше.

Football Italia на своих страницах отмечает, что сокращение пропускной способности может означать для «Интера» и «Ювентуса» потерю 1,5 миллиона евро в том случае, если матч за Суперкубок не перенесут.  Пока что поединок стоит в календаре на 12 января. Он должен пройти на поле стадиона «Сан-Сиро».

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Интер Милан Ювентус
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ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
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