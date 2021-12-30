​«Интер» и «Ювентус» просят перенести матч за Суперкубок

«Интер» и «Ювентус» обратились к футбольным властям Италии с просьбой о переносе матча за Суперкубок. Желание клубов провести битву за трофей позже связано с новой волной коронавируса, из-за которой в стране стадионы теперь разрешено заполнять только наполовину, а не на 75%, как было раньше.

Football Italia на своих страницах отмечает, что сокращение пропускной способности может означать для «Интера» и «Ювентуса» потерю 1,5 миллиона евро в том случае, если матч за Суперкубок не перенесут. Пока что поединок стоит в календаре на 12 января. Он должен пройти на поле стадиона «Сан-Сиро».