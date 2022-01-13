Гол Санчеса «Ювентусу» стал самым поздним в истории Суперкубка Италии

В поединке за Суперкубок Италии миланский «Интер» встречался с туринским «Ювентусом». Подопечные Симоне Индзаги одержали победу со счетом 2:1. Победный мяч на 121-й минуте забил чилийский нападающий Алексис Санчес.

Как информирует статистический портал Opta, мяч в исполнении Санчеса стал самым поздним в истории данного турнира.

Предыдущим рекордсменом являлся аргентинский бомбардир Гонсало Игуаин, который ранее выступал за «Наполи». Форвард в 2014 году забил гол в ворота туринского «Ювентуса» на 118-й минуте. Этот мяч помог неаполитанцам перевести встречу в серию пенальти, где они выиграли со счетом 6:5.