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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Санчеса «Ювентусу» стал самым поздним в истории Суперкубка Италии

13 Января 2022 • 08:40 Комментировать
Интер Милан
2:1
Ювентус
окончен

В поединке за Суперкубок Италии миланский «Интер» встречался с туринским «Ювентусом». Подопечные Симоне Индзаги одержали победу со счетом 2:1. Победный мяч на 121-й минуте забил чилийский нападающий Алексис Санчес.

Как информирует статистический портал Opta, мяч в исполнении Санчеса стал самым поздним в истории данного турнира.

Предыдущим рекордсменом являлся аргентинский бомбардир Гонсало Игуаин, который ранее выступал за «Наполи». Форвард в 2014 году забил гол в ворота туринского «Ювентуса» на 118-й минуте. Этот мяч помог неаполитанцам перевести встречу в серию пенальти, где они выиграли со счетом 6:5.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Алексис Санчес
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