Алексис Санчес - о голе «Ювентусу»: «Это было рычание льва»

Чилийский форвард «Интера» Алексис Санчес пообщался с представителями СМИ после победы над туринским «Ювентусом» в поединке за Суперкубок Италии. «Нерадзурри» выиграли со счетом 2:1 в овертайме, решающий мяч забил как раз Санчес.

«Я был очень голоден в этот вечер. Мой гол – это рычание льва. «Интер» движется в правильном направлении, у нас отличные футболисты. Нам нужно продолжать в том же ключе», - передает слова нападающего Football-Italia.

В прошедшем поединке Алексис вошел в игру со скамейки запасных на 75-й минуте. Чилиец отметился решающим голом на 121-й минуте встречи и принес своей команде трофей.