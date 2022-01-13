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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» – король Суперкубка Италии: Алексис Санчес зачехлил «Ювентус» на последних секундах

13 Января 2022 • 01:34 Комментировать (5)
Интер Милан
1:1
Ювентус
1.76 3.95 4.90
доп. время 2-й тайм

Внутриитальянский трофей с приставкой «супер» разыгрывали непримиримые соперники «Интер» и «Ювентус».

Протокол игры  
Интер Милан 2:1 Ювентус
    25' Маккенни Уэстон (0:1)
(1:1) Мартинес Лаутаро 35'    
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро Дюмфрис Дензел   89' (Дармиан Маттео (   89') Барелла Николо   89' (Видаль Артуро (   89'   118') Брозович Марсело Чалханоглу Хакан Перишич Иван   100' (Димарко Федерико (   100') Джеко Эдин   60'   76' (Корреа Хоакин (   76'   106') Мартинес Лаутаро   75' (Санчес Алексис (   75')
Запасные: Сенси Стефано Весино Матиас Ионуц Андрей Раду Гальярдини Роберто Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Коларов Александар
Перин Маттиа Де Шильо Маттиа Ругани Даниэле   109' Кьеллини Джорджо Алекс Сандро Бернардески Федерико   43'   79' (Мело Артур (   79') Локателли Мануэль   91' (Бентанкур Родриго (   91') Рабио Адриен Маккенни Уэстон Кулушевски Деян   74' (Дибала Пауло (   74'   105') Мората Альваро   88' (Кин Мойзе (   88')
Запасные: Щесны Войцех Бонуччи Леонардо Данило Луис Пинсольо Карло Пеллегрини Лука Жорже Кайо Аке Марли Де Винтер Кони
12 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Раньше Суперкубок Италии разыгрывался в таких городах, как Пекин, Шанхай, Доха, Джидда и Эр-Рияд, то есть далеко за пределами апеннинской страны. Понятно, что там была коммерческая составляющая – клубы нарабатывали себе связи в экономически привлекательных азиатских регионах. Но в последние два года любая поездка в другую страну стала проблематичной, а сейчас из-за мер против нового штамма это была бы вдвойне или втройне усиленная головная боль. Так что итальянский Суперкубок 2022 года был проведён внутри страны – на «Сан-Сиро». Получается, что «Интер», который в последние год-полтора превосходит «Ювентус» по игре и результатам, имел преимущество родного стадиона.

Embed from Getty Images

«Чёрно-синие» начали отчётный матч острее. «Нерадзурри» смотрелись в первую десятиминутку значительно опасней, чем «бьянконери». Защита «Ювентуса» позволила пробить головой с близкого расстояния Джеко и де Врею. Во втором случае мяч пытался подправить ногой в сетку Даутаро Мартинес. В обоих ситуациях снаряд проделал себе путь рядом со створом. Вскоре «интеристы» создали ещё один момент. Это Варела скинул на Мартинеса, пальнувшего с нескольких метров чуть правее створа. «Старая синьора» вообще паниковала под высоким прессингом и не раз за короткий промежуток времени теряла мяч на недалёком расстоянии от своих ворот. Также туринцы могли пропустить с пенальти, если бы судья указал на точку после падения в штрафной Бареллы после контакта с Кьеллини.

Кажется, активный дебют встречи измотал «интеристов», поэтому те взяли определённую паузу и отошли к своим воротам. Давление гостей привело к тому, что на 25-й минуте Альваро Мората не забил головой, что было бы для него более логично, а сделал навесную голевую передачу. Его подачу с левой стороны замкнул в правый угол Маккени (0:1). Впрочем, «нерадзурри» недолго горевали – им хватило нескольких минут, чтобы восстановить равенство в счёте. На этот раз пенальти в ворота «Юве» был назначен – де Шильо явно попал по ноге Джеко в своей штрафной. Лаутаро Мартинес уверенно реализовал одиннадцатиметровый под перекладину мимо не угадавшего направление удара Перина (1:1). Почему ворота туринцев защищал не Щесны, спросите вы? Потому что он добирался до стадиона специфическим образом, не имея так называемого Green Pass (аналога российского QR-кода о вакцинации), и Аллегри решил оставить польского вратаря в запасе.

Embed from Getty Images

Конец первого тайма остался по игре за «Интером», а вот в начале второго бодрее выглядел «Ювентус». Судя по двум созданным моментам, «бьянконери» должны были снова выходить вперёд, Бернардески дважды подвела точность. В дальнейшем «чёрно-синие» забрали инициативу, и им нужно было реализовывать пару-тройку моментов в середине тайма, потому что в концовке игра засушилась. Что касается тех самых моментов, то имеется в виду попадание Дюмфриса головой в перекладину, а также не самые лучшие удары в исполнении Мартинеса и Перишича, остановленные Перином. Основное время двух дополнительных таймов прошло спокойно, однако серии пенальти не позволил состояться вышедший на замену Алексис Санчес, подобравший скидку и поразивший ворота туринцев с недалёкой дистанции. Суперкубок Италии взял «Интер», готовящийся через три-четыре месяца оформить второе подряд скудетто.

Кирилл Иванцов

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Интер Милан Ювентус Суперкубок Италии
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ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
FORZAYOU
13 Января 2022 в 01:43
Ещё когда "уголёк" патлатый впереди - это считай минус один игрок на поле...
ЮвиК
13 Января 2022 в 01:46
с Ругани -2).
ЮвиК
13 Января 2022 в 01:43
Спасибо Сандро! Мы все только ради тебя 120 минут смотрели матч! Красавец! Футбол был равный, Интер был более конкретный. Дибала и Кин вышли походить пешком. Выделю лишь Маккени, парень после 90 носился как угарелый пока Дибала и Кин показывали футбол Месси образца ПСЖ. Спасибо командам за интересный матч.
FORZAYOU
13 Января 2022 в 01:38
Клоунский бразильский труп подарил принтеру кубок. Отправить это тело назад в джунгли амазонки быстрее надо
Стэтхэм на минималках
13 Января 2022 в 01:40
Ахахахха, смешно, но лучше так не пиши, хотя отчасти ты прав)
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