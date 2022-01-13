«Интер» – король Суперкубка Италии: Алексис Санчес зачехлил «Ювентус» на последних секундах

Внутриитальянский трофей с приставкой «супер» разыгрывали непримиримые соперники «Интер» и «Ювентус».

Раньше Суперкубок Италии разыгрывался в таких городах, как Пекин, Шанхай, Доха, Джидда и Эр-Рияд, то есть далеко за пределами апеннинской страны. Понятно, что там была коммерческая составляющая – клубы нарабатывали себе связи в экономически привлекательных азиатских регионах. Но в последние два года любая поездка в другую страну стала проблематичной, а сейчас из-за мер против нового штамма это была бы вдвойне или втройне усиленная головная боль. Так что итальянский Суперкубок 2022 года был проведён внутри страны – на «Сан-Сиро». Получается, что «Интер», который в последние год-полтора превосходит «Ювентус» по игре и результатам, имел преимущество родного стадиона.

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«Чёрно-синие» начали отчётный матч острее. «Нерадзурри» смотрелись в первую десятиминутку значительно опасней, чем «бьянконери». Защита «Ювентуса» позволила пробить головой с близкого расстояния Джеко и де Врею. Во втором случае мяч пытался подправить ногой в сетку Даутаро Мартинес. В обоих ситуациях снаряд проделал себе путь рядом со створом. Вскоре «интеристы» создали ещё один момент. Это Варела скинул на Мартинеса, пальнувшего с нескольких метров чуть правее створа. «Старая синьора» вообще паниковала под высоким прессингом и не раз за короткий промежуток времени теряла мяч на недалёком расстоянии от своих ворот. Также туринцы могли пропустить с пенальти, если бы судья указал на точку после падения в штрафной Бареллы после контакта с Кьеллини.

Кажется, активный дебют встречи измотал «интеристов», поэтому те взяли определённую паузу и отошли к своим воротам. Давление гостей привело к тому, что на 25-й минуте Альваро Мората не забил головой, что было бы для него более логично, а сделал навесную голевую передачу. Его подачу с левой стороны замкнул в правый угол Маккени (0:1). Впрочем, «нерадзурри» недолго горевали – им хватило нескольких минут, чтобы восстановить равенство в счёте. На этот раз пенальти в ворота «Юве» был назначен – де Шильо явно попал по ноге Джеко в своей штрафной. Лаутаро Мартинес уверенно реализовал одиннадцатиметровый под перекладину мимо не угадавшего направление удара Перина (1:1). Почему ворота туринцев защищал не Щесны, спросите вы? Потому что он добирался до стадиона специфическим образом, не имея так называемого Green Pass (аналога российского QR-кода о вакцинации), и Аллегри решил оставить польского вратаря в запасе.

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Конец первого тайма остался по игре за «Интером», а вот в начале второго бодрее выглядел «Ювентус». Судя по двум созданным моментам, «бьянконери» должны были снова выходить вперёд, Бернардески дважды подвела точность. В дальнейшем «чёрно-синие» забрали инициативу, и им нужно было реализовывать пару-тройку моментов в середине тайма, потому что в концовке игра засушилась. Что касается тех самых моментов, то имеется в виду попадание Дюмфриса головой в перекладину, а также не самые лучшие удары в исполнении Мартинеса и Перишича, остановленные Перином. Основное время двух дополнительных таймов прошло спокойно, однако серии пенальти не позволил состояться вышедший на замену Алексис Санчес, подобравший скидку и поразивший ворота туринцев с недалёкой дистанции. Суперкубок Италии взял «Интер», готовящийся через три-четыре месяца оформить второе подряд скудетто.

Кирилл Иванцов