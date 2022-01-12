Верон: «Никто и не заметил, что Лукаку и Конте покинули «Интер»

Бывший полузащитник «Интера» Хуан Себастьан Верон оценил выступления миланцев в текущем сезоне. Экс-игрок похвалил команду и новоиспеченного главного тренера Симоне Индзаги, подметив, что в клубе сумели отлично справиться с масштабной летней распродажей лидеров.

«Они делают невероятные вещи и заслуженно лидируют в Серии А. Это не совпадение. Никто не заметил ухода Лукаку, потому что футболисты стали одним целым. А вот Индзаги усовершенствовал то, что ему оставил Антонио Конте – больше владения и меньше надежд на контратаки. Отличная замена», - приводит слова Верона Corriere dello Sport.

К слову, сегодня «Интер» сразится с «Ювентусом» за Суперкубок Италии. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени, а на сайте Liveresult.ru будет доступна текстовая онлайн-трансляция.