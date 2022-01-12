Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Верон: «Никто и не заметил, что Лукаку и Конте покинули «Интер»

12 Января 2022 • 20:47 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
1.77 3.90 4.90
Через 0 ч. 51 мин.

Бывший полузащитник «Интера» Хуан Себастьан Верон оценил выступления миланцев в текущем сезоне. Экс-игрок похвалил команду и новоиспеченного главного тренера Симоне Индзаги, подметив, что в клубе сумели отлично справиться с масштабной летней распродажей лидеров.

«Они делают невероятные вещи и заслуженно лидируют в Серии А. Это не совпадение. Никто не заметил ухода Лукаку, потому что футболисты стали одним целым. А вот Индзаги усовершенствовал то, что ему оставил Антонио Конте – больше владения и меньше надежд на контратаки. Отличная замена», - приводит слова Верона Corriere dello Sport.

К слову, сегодня «Интер» сразится с «Ювентусом» за Суперкубок Италии. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени, а на сайте Liveresult.ru будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Антонио Конте Хуан Себастьян Верон Ромелу Лукаку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Января
22:01 · Италия. Серия А
Стали известны стартовые составы «Интера» и «Ювентуса» на финал Суперкубка Италии
21:51 · Италия. Серия А
Годин и «Кальяри» разорвали контракт
21:25 · Италия. Серия А
Мерет и Малькюи заразились коронавирусом
21:24 · Италия. Кубок
«Аталанта» легко прошла «Венецию», Миранчук отыграл 90 минут
20:47 · Италия. Серия А
Верон: «Никто и не заметил, что Лукаку и Конте покинули «Интер»
20:46 · Италия. Серия А
«Дженоа» может променять Шевченко на бывшего тренера «Ромы»
19:35 · Италия. Серия А
​Появилась информация о причине госпитализации Райолы
19:30 · Италия. Серия А
Защитник «Милана» заразился COVID-19 во время Кубка африканских наций
19:12 · Италия. Кубок
​Миранчук попал в основу «Аталанты» на кубковый матч
19:08 · Италия. Кубок
​«Аталанта» - «Венеция»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
18:59 · Италия. Серия А
​Мертенс может перейти в «Торонто» вместе с Инсинье слухи
18:27 · Италия. Серия А
Липпи поделился своим прогнозом на финал итальянского Суперкубка
18:08 · Италия. Кубок
​Кокорин не заболел COVID-19
16:42 · Италия. Серия А
Мино Райолу срочно прооперировали 1
16:27 · Италия. Серия А
Голкипер «Милана» излечился от коронавируса
Все новости
Рекомендуем