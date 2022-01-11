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Чемпионат Италии. Серия А

​Индзаги – о матче с «Ювентусом»: «В финалах нет фаворитов»

11 Января 2022 • 17:18 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
1.77 4.00 4.50
12.01 23:00

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался перед игрой против «Ювентуса» за Суперкубок Италии.

«Нам нужно сыграть агрессивно и решительно. Мы понимаем, что «Ювентус» будет создавать нам проблемы.

Это финал, и в таких играх не бывает фаворитов. «Ювентус» не проигрывает уже восемь матчей, а в воскресенье они сделали нечто экстраординарное (превратили 1:3 в победу 4:3 в гостях у «Ромы» - прим.). Они привыкли играть в финалах и имеют опытных игроков в составе», - высказался Индзаги на пресс-конференции.

«Интер» и «Ювентус» начнут битву за Суперкубок Италии 12 января в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
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