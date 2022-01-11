Рэмзи заразился коронавирусом

Полузащитник туринского «Ювентуса» Аарон Рэмзи сдал положительный тест на COVID-19.

31-летний полузащитник сборной Уэльса после сдачи положительного теста сразу же ушёл на самоизоляцию, сообщает официальный сайт «Ювентуса».

Напомним, что сегодня уже положительный тест на COVID-19 сдал президент «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Рэмзи из-за положительного теста на COVID-19 пропустит матч за Суперкубок Италии против миланского «Интера», который пройдёт 12 января на «Сан-Сиро».

При этом ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что Рэмзи не входит в его планы, и футболист может искать себе новый клуб.

В нынешнем сезоне Аарон Рэмзи провёл за «Ювентус» во всех турнирах лишь пять матчей, он преимущественно выходил на замену и лишь в первом туре чемпионата Италии против «Удинезе» вышел в стартовом составе, где отыграл 60 минут, а после был заменён.