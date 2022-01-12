Стали известны стартовые составы «Интера» и «Ювентуса» на финал Суперкубка Италии

Уже в 23:00 по московскому времени прозвучит стартовый свисток финального матча Суперкубка Италии – за первый в сезоне трофей будут сражаться «Интер» и «Ювентус».

Наставники команд Симоне Индзаги и Массимилиано Аллегри определились с теми футболистами, которые начнут поединок в основе.

Что касается миланцев, то тренерский штаб выбрал вполне предсказуемый состав – в атаке сыграют Лаутаро Мартинес и Эдин Джеко, а на флангах будут действовать Иван Перишич и Дензел Дюмфрис. Аллегри же неожиданно оставил на скамейке для запасных Пауло Дибалу и Мойзе Кина. Травмированного Федерико Кьезу в основе должны заменить Деян Кулушевски и Федерико Бернардески, а вместо Леонардо Бонуччи в центре защиты выйдет Даниэле Ругани.

Полные стартовые составы можно найти на сайте Liveresult.ru. Помимо этого , Вашему вниманию будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.